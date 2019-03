Kompakte und lizenzierte Mikrowellenverbindung mit Multiband-Funktionen für den Außeneinsatz arbeitet im 70-80 GHz-Band



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, stellte heute seine E-Band-Funklösung PTP 820E vor - ein kompaktes, vollständiges und leistungsstarkes Outdoor-Backhaul im E-Band (70-80 GHz) vor. Netzbetreiber aus dem Unternehmens-, Industrie- und Dienstleisterbereich erhalten damit größere spektrale Optionen, die sie in ihrem Netzwerk nutzen können. Der von der FCC und ETSI zugelassene PTP 820E unterstützt Kanäle mit 62,5, 125, 250 und 500 MHz und liefert einen Ethernet-Durchsatz von bis zu 2,5 Gbit/s. Ein interessantes Merkmal von PTP 820E stellt seine Multiband-Fähigkeit dar, mit der er E-Band- und Mikrowellenübertragungen in den Frequenzbändern von 11 bis 24 GHz mit einer einzigen Antenne für hohen Durchsatz kombinieren kann. Dies führt zu niedrigeren Betriebskosten für den Netzbetreiber durch Senkung der Mietkosten für den Tower und Antennenbeschaffungskosten sowie zu einer höheren Netzwerkverfügbarkeit. Der PTP 820E erweitert die drahtlosen Kommunikationsoptionen der Backhaul-Infrastruktur im Portfolio seiner drahtlosen Verbindungslösungen von Cambium Networks-Software schnell und zuverlässig Verbindungen herstellen, die Leistung überwachen und das Netzwerk mit dem kostenlosen End-to-End-Managementsystem cnMaestro (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2413193-1&h=3187788340&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413193-1%26h%3D3049591411%26u% 3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts%252Fmanage ment%252Fcnmaestro%252F%26a%3DcnMaestro%25E2%2584%25A2%2Bend-to-end%2 Bmanagement%2Bsystem&a=End-to-End-Managementsystem+cnMaestro%E2%84%A2 ) verwalten.



Der PTP 820E kann ab sofort über die Vertriebspartner von Cambium Networks bestellt werden.



Informationen zu Cambium Networks Cambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationslösungen, die die Verbindung zwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networks ist darauf spezialisiert, eine durchgängige drahtlose Struktur aus zuverlässigen, skalierbaren, sicheren und in der Cloud verwalteten Plattformen bereitzustellen, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten und es Dienstleistern sowie Netzbetreibern in Unternehmen, Industrie und Behörden ermöglichen, intelligente Edge-Konnektivität bereitzustellen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago und verfügt über F&E-Zentren in den USA, Großbritannien und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Reihe vertrauenswürdiger globaler Vertriebspartner. www.cambiumnetworks.com



Pressekontakt: Sara Black sara@bospar.com 213.618.1501 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg