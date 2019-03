CARLSBAD, Kalifornien, March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Retail Inkjet Solutions (RIS) hat in Zusammenarbeit mit Boulanger ein neues Pilotprogramm für den Nachfüllservice von Tintenpatronen in mehreren Einzelhandelsgeschäften von Boulanger bekanntgegeben. Im Laufe der Zeit werden alle Kunden von Boulanger, einem Unternehmen, das sich auf Haushalts- und Multimediageräte, einschließlich Drucker für den privaten und geschäftlichen Einsatz, spezialisiert hat, ihre leeren Tintenpatronen an der Ink Bar ihrer Boulanger-Filiale vor Ort abgeben können. Während sie ihre Einkäufe erledigen, füllt ein Boulanger-Fachberater die Patronen mit dem RIS InkCenter-Gerät, das eine qualitativ hochwertige Nachfüllung garantiert, wieder auf. Dies ist weitaus günstiger als der Kauf einer neuen Patrone. Im Rahmen dieser neuen, innovativen Partnerschaft wurden in den folgenden Boulanger-Filialen bereits "Ink Bars" eröffnet: Gennevilliers, Lyon, Noyelles-Godault, Toulouse und Toulon (Frankreich).



"Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und Produktqualität sind für alle Verbraucher sehr wichtig. Die Tintenpatronennachfülllösung von RIS liefert Tinte von außergewöhnlicher Qualität - und dies zu einem wesentlich günstigeren Preis", sagte David Lenny, President und CEO von RIS. "Es ist auch gut für die Umwelt, wenn Sie Ihre eigenen leeren Patronen nachfüllen, anstatt die Plastikbehälter nach nur einem Gebrauch zu entsorgen", fuhr er fort."Boulanger hat den Ruf, ‚das Beste' in Bezug auf neue Technologien und Dienstleistungen anzubieten. Diese Gelegenheit, das RIS-Netzwerk in Europa auszubauen, wird eine ideale Ergänzung zu den zahlreichen Dienstleistungen sein, die Boulanger bereits anbietet."

Vincent Hormovitis, Vice President Sales & Business Development bei RIS, fügte hinzu: "Wir bei RIS freuen uns sehr, gemeinsam mit Boulanger den Nachfüllservice für Tintenpatronen zu starten. Das Führungsteam des Unternehmens setzt sich mit Nachdruck dafür ein, Kunden einen unschlagbaren Mehrwert zu bieten. Da die Preise für Marken-Tintenpatronen kontinuierlich steigen, wird das Wertversprechen unseres Nachfüllservice noch überzeugender. Wir sind zuversichtlich, dass das Nachfüllen von Tintenpatronen für die Kunden von Boulanger ein überzeugendes Angebot ist und wir den Service auf weitere Standorte ausdehnen werden können."

"Wir freuen uns, dass unsere Kunden diesen erschwinglichen, zu 100 % kompatiblen, ökologischen und schnellen Tintenservice testen können. Wir sind auch zuversichtlich, dass dieser Service perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt ist", sagte Marion Lelièvre, Service Offer Director bei Boulanger. "Dieser neue Service, den unsere kompetenten Beraterteams vor Ort anbieten, reduziert den Plastikmüll und ergänzt die breite Palette an Dienstleistungen, die täglich zur Unterstützung unserer Kunden zur Verfügung stehen."

Boulanger ist auf Haushalts- und Multimediageräte spezialisiert. Mit 151 Filialen und 9.000 Mitarbeitern bietet Boulanger seinen Kunden die besten neuen Heim- und Unterhaltungstechnologien. Fast 25.000 Artikel sind in den Filialen, in der App von Boulanger und auf der Website des Unternehmens verfügbar: boulanger.com . Boulanger hat sich zum Ziel gesetzt, alle Menschen dabei zu unterstützen, vernetzte Produkte und Dienstleistungen für den Heimbereich optimal nutzen zu können, indem das Unternehmen den Bedürfnissen der Bewohner gerecht wird und jeden Moment des Alltags zu einem Moment des Austauschs miteinander macht. Ganz im Sinne des Unternehmensmottos, "So good together", bietet Boulanger seinen Kunden kompetente Berater, 5 eigene Marken sowie eine Reihe von ergänzenden Dienstleistungen an, wie z. B. Zustellung innerhalb von einer Stunde in Paris, Lieferung am nächsten Tag in ganz Frankreich, Unterstützung an 7 Tagen in der Woche, Unterstützung bei Einrichtung, Reparatur, telefonische Unterstützung sowie Vor-Ort-Service für die Einrichtung von Produkten, Abonnement- und Mietangebote sowie aufbereitete Produkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.boulanger.com . Folgen Sie uns auf Facebook) und Twitter).

