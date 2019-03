Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Gewinner des iF Design Award 2019 wurden kürzlich bekannt gegeben. Der Kendama-Gelschreiber, die runde Faltlampe und der Ventilator U-Fan von MINISO ragten aus den über 6.000 Bewerbungen aus über 50 Ländern heraus und gewannen die internationale Auszeichnung. Erneut beeindruckte das originelle Design von MINISO die Jury des deutschen iF Design Award. Seit 2018, als erstmalig Produkte von MINISO teilnahmen, erhielten bereits sieben die Auszeichnung.



Der deutsche iF Design Award gilt als "unabhängig, konsequent und zuverlässig", wird als "Oscar des Produktdesign" bezeichnet und steht für die weltweit höchsten Designstandards. In Sachen Alltagsbedarf ist MINISO bestrebt, mit dem internationalen Standard Schritt zu halten und setzt weiterhin auf originelles Design.



Gutes Design steigert die Wertschöpfung von Produkten, und gute Ideen machen das Leben schöner. Die drei Produkte von MINISO, die 2019 mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurden, sind der Kendama-Gelschreiber, die runde Faltlampe und der U-Fan. Sie alle orientieren sich an den Bedürfnissen der Anwender und verbinden Kreativität und Funktionalität. Sie sind sehr ansprechend, einfach zu bedienen und erschwinglich.



Die Design-Idee für den Kendama-Gelschreiber stammt vom gleichnamigen nostalgischen Kinderspielzeug aus Japan. Das entscheidende Gestaltungselement ist die elastische Verbindung zwischen Kappe und Stiftkörper. Damit wird vermieden, dass die Kappe verloren geht.



Das Hauptmerkmal der runden Faltlampe ist ihr Faltkonzept. Wenn die Lampe nicht benutzt wird, ist sie geschlossen und bleibt im Schreibtischbereich verstaut, während sie nur leicht hochgezogen werden muss, um die unterschiedlichen Winkel auszuleuchten.



Der MINISO U-Fan ist ein praktischer Handventilator mit einer einzigartigen U-förmigen Halterung, die sich vom traditionellen Design abhebt. Er ist einfach zu bedienen, und der U-förmige Griff hat mehrere Funktionen: Er dient als Haken und kann um 45 Grad auf dem Tisch geklappt werden kann, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/841267/MINISO_U_Fan.jpg



