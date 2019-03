Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KARSTADT/KAUFHOF - Bei der fusionierten Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sind offenbar deutlich mehr Arbeitsplätze in Gefahr als bisher bekannt. Nach internen Planzahlen erwäge die Konzernleitung den Abbau von 5.500 Stellen, schreibt die Rheinische Post und beruft sich dabei auf Unternehmenskreise. Den bisherigen Angaben zufolge will der neue Warenhauskonzern 2.600 Vollzeitstellen streichen, was ungefähr 4.000 Stellen entspräche. Galeria Karstadt Kaufhof äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht. Stefanie Nutzenberger, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Verdi, warf der Unternehmensspitze vor, der Warenhausbetreiber solle offensichtlich "kaputtgespart werden". (Rheinische Post)

DEUTSCHE BANK - Die zur Debatte stehende Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank nährt bei der Konkurrenz Hoffnungen, von einer Verschmelzung beider Großbanken profitieren zu können. So rechnet sich die ABN-Amro-Tochter Bethmann Bank, gemessen am Volumen der verwalteten Assets hinter der Deutschen Bank sowie der Commerzbank die Nummer 3 unter den Private-Banking-Anbietern in der Bundesrepublik, Chancen auf Neugeschäft aus für den Fall, dass die beiden größten Spieler zusammengehen. Man habe mehr als genug mit dem eigenen Geschäft zu tun, um Schadenfreude über andere Banken zu empfinden, erklärt Hans Hanegraaf, Vorstandsvorsitzender der Bethmann Bank, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung, stellt aber auch fest: "Aus Erfahrung weiß ich, dass Kunden in solchen Fällen Vermögen vielleicht neu verteilen wollen und daher andere Banken suchen. (Börsen-Zeitung S. 2)

FORD - Ford will 5.000 Stellen in Deutschland streichen und bietet erste Abfindungen an. Der Hersteller leidet schon jetzt unter dem Brexit - und die Transformation der ganzen Branche beginnt erst. Vieles erinnert an die Krise von Opel. (SZ S. 17)

LPKF - Der Maschinenbauer LPKF Laser & Electronics hat 2018 wieder einen Gewinn verbucht, verdient aber die Kapitalkosten nicht und zahlt im vierten Jahr in Folge keine Dividende. Aufsichtsratschef Markus Peters äußert sich dennoch positiv zu den Perspektiven des Unternehmens: "Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 zeigen, dass die Maßnahmen des Vorstands zur Restrukturierung greifen. LPKF wächst wieder profitabel", sagte er in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 10)

ABB - ABB strebt in der Robotik an die Weltspitze. Das sagt ABB-Robotik-Chef Sami Atiya im Interview der Börsen-Zeitung. Die Schweizer greifen damit die Wettbewerber Fanuc sowie Kuka an. (Börsen-Zeitung S. 12)

