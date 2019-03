Mit 26 % Tagesgewinn bei über 521 Mio. Euro Umsatz bewegte Wirecard auch den DAX mit immerhin einem kleinen Gewicht von 1,9 %. Der Betrugsvorwurf wurde von einem Gericht verneint also abgewiesen. Alle Shorter mussten sich eindecken und nun geht es darum, wo der reale Wert von Wirecard liegt. Die Auffanglinie rund um 100 Euro war nicht falsch. Schwankungsbreite natürlich erheblich zwischen 92 und 107 Euro. Und wie arrangiert man den Neueinstieg? Technische Korrekturen nach dem gestrigen Sprung sind wahrscheinlich, so dass Kurse um 110 /112 Euro immer noch eine Möglichkeit sind. Denn Wirecard muss schon in der kommenden Woche erklären, ob irgendwelche Schäden im Geschäftsverlauf entstanden sind. Wir glauben nicht, aber auszuschließen ist es ebenfalls nicht. In den Börsenbriefen werden wir dies näher erläutern. Sollten Sie kein Abonnent unserer Briefe sein, können Sie diese gerne auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



