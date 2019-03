The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26J02 ERSTE GR.BK. 19/24MTN1631 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A26J51 ERSTE GR.BK. 19/26MTN1632 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4DY4 SACHSEN-ANH.LS19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SX58 DEKA USD FESTZINS 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0SX66 DEKA AUD FESTZINS 19/23 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0TZV5 DEKA MTN IS.S.7651 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13BN4 LBBW GM-FLOATER 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13BS3 LBBW STUFENZINS 19/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BG35H915 GLO CAPITAL 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1843442622 NASDAQ 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1972547183 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1972547696 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1972548231 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/24 BD01 BON EUR N

CA 7DC XFRA GB00BJQTGV64 DIACEUTICS PLC LS-,002 EQ00 EQU EUR N

CA VOOM XFRA LU1691909508 MUL-LX.GL.GEN.EQUALI. A EQ00 EQU EUR Y

CA L4K3 XFRA LU1841731745 MUL-LYX.MSCI CN DLA EQ00 EQU EUR Y