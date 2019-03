The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0071124 NSW TREASURY CORP. 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0219863 FI.ABU DHABI BK 14/19 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A0XXM53 KRED.F.WIED.09/19 MTN BD00 BON EUR N

CA ZM9B XFRA DE000A11QFD1 PCC SE ITV.14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UFA7 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A12UFB5 IKB DT.IND.BK. 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5QB4 BAY.LDSBK.OPF.R.20289 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8024 NORDLB IS. 10/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T5F8 DZ BANK IS.A582 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EQN3 DEKA MTN SERIE 7418 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3AV5 LB.HESS.THR.CARRARA03R/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH41S3 HCOB ZS 23 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW3V47 LBBW OPF.4734 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US912828W978 US TREASURY 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001076859 BRANDENBURG LSA 09/19 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4D49 LB.HESS.THR.CARRARA03U/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4D64 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA1594 LFA F.B.BAYERN IS.R1159 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB1988 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1462 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW20H9 LAND NRW SCHATZ10R1031 BD01 BON EUR N

CA SSVA XFRA SE0005794880 SAS 14-19 CV BD01 BON SEK N

CA XFRA US055451AH17 BHP BILLITON F. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US459745GL31 INTL LEASE FIN. 12/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US500769GA69 K.F.W.ANL.V.14/2019 DL BD01 BON USD N