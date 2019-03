FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.924 EUR

OSZ XFRA US75574U1016 READY CAPITAL DL.-,0001 0.354 EUR

CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.083 EUR

O4H XFRA JP3173540000 OPEN HOUSE CO. LTD. 0.480 EUR

HWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01 0.027 EUR

29K XFRA DK0060655629 DFDS A/S INDEHAV. DK 20 0.536 EUR

9CB XFRA JP3220580009 CALBEE INC. 0.384 EUR

YC3 XFRA JP3305990008 CONCORDIA FINL GROUP 0.076 EUR

ZKH XFRA JP3429250008 ZENKOKU HOSHO CO. LTD. 1.338 EUR

KOI XFRA JP3305800009 KOMORI CORP. 0.160 EUR

0H9 XFRA JP3417200007 SEIBU HOLDINGS INC. 0.092 EUR

7JH XFRA AU000000JHC5 JAPARA HEALTH CARE LTD 0.018 EUR

KOAA XFRA US50046R1014 KONAMI HOLDINGS ADR

HIT XFRA JP3678800008 HITACHI HIGH 0.400 EUR

MS3 XFRA JP3885400006 MISUMI GROUP INC. 0.084 EUR

TKT XFRA JP3605400005 TOHOKU EL. PWR CO. 0.160 EUR

YKH XFRA JP3931600005 YAKULT HONSHA 0.192 EUR

49K XFRA JP3283650004 KOSE CORP. 0.681 EUR

ZGE XFRA JP3386490001 ZIGEXN CO.LTD. 0.016 EUR

AA2 XFRA JP3122800000 AMADA HOLDINGS CO. LTD. 0.184 EUR

A02 XFRA JP3121970002 ADWAYS INC. 0.019 EUR

ZUO XFRA JP3351200005 SHIZUOKA BK LTD 0.088 EUR

K3R XFRA JP3765150002 HARMONIC DRIVE 0.152 EUR

CBR XFRA JP3511800009 CHIBA BK LTD 0.064 EUR

CS7 XFRA JP3305530002 COMSYS HLDGS CORP. 0.240 EUR

N9L XFRA JP3700200003 NIPPON LIGHT MET. HLDGS 0.032 EUR

4FK XFRA JP3805010000 FUKUOKA FINL GROUP 0.340 EUR

71N XFRA JP3718800000 NIPPON SUISAN 0.032 EUR

OSK XFRA JP3183200009 JAPAN EXCHANGE GROUP INC. 0.216 EUR

2CJ XFRA JP3246400000 KYUSHU EL. PWR 0.120 EUR

0H2 XFRA JP3791800000 MAXELL HOLDINGS LTD. 0.144 EUR

0S7 XFRA JP3105220002 SEVEN BANK LTD. 0.048 EUR

H7M XFRA JP3786200000 HITACHI MET. 0.136 EUR

72S XFRA JP3889200006 SUMITOMO MITSUI CONSTR. 0.160 EUR

1RH XFRA JP3970300004 RECRUIT HOLDINGS CO.LTD 0.108 EUR