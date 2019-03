Gemeinsam mit dem Ultraschall-Durchflussmessgerät Optisonic 3400 District Heating können diese Geräte als Teil eines Wärmemengenmesssystems verwendet werden. Typische Anwendungen umfassen den eichpflichtigen Verkehr (verrechnungspflichtige Messungen) in Fernwärmenetzen, die gewerbliche und industrielle Wärmemengen-Messung oder allgemeine Anwendungen in Energie- und Hilfskreisläufen in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...