Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 27.03.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 27. März 2019 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY, das "Unternehmen"), hat heute die Finanzergebnisse (Konzernabschluss nach IFRS) für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. HIGHLIGHTS Kennzahlen * Gesamtumsatz 2018 lag bei EUR 1,5 Mio. (2017: EUR 1,9 Mio.); EBITDA (vor Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung) belief sich auf EUR -11,4 Mio. (2017: EUR -9,4 Mio.) * Liquidität inkl. marktgängiger Wertpapiere nach erfolgreicher Kapitalerhöhung im Oktober 2018 zum 31. Dezember 2018 bei EUR 17,1 Mio. (31. Dez. 2017: EUR 13,7 Mio.) Unternehmen * Die staatliche Krankenversicherung der USA, Centers for Medicare & Medicaid (CMS), hat im Dezember 2018 ihren offiziellen Gebührenkatalog für klinische Laborleistungen 2019 (Clinical Lab Fee Schedule - CLFS) veröffentlicht, der den endgültigen Erstattungssatz von USD 192,00 für den Bluttest Epi proColon enthält. * Epigenomics AG erhält CE-Kennzeichnung für Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs bei Patienten mit Leberzirrhose, der unter dem Namen HCCBloodTest vermarktet wird. Ereignisse im I. Quartal 2019 * Am 7. Januar 2019 hat das Unternehmen positive Ergebnisse eines Mikrosimulationsmodells für den Bluttest Epi proColon bekanntgegeben. Mikrosimulationsmodelle werden von verschiedenen Richtliniengruppen in den USA bei der Entwicklung von Screening-Empfehlungen unterstützend hinzugezogen. * Wiedereinführung des überparteilichen Gesetzesvorhaben "Donald Payne Sr. Colorectal Cancer Detection Act" (HR 1765) in das Repräsentantenhaus der USA Ende März 2019 als erforderlicher Schritt auf dem legislativen Weg zur Erstattungszusage. Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einige wichtige Meilensteine erreicht, darunter den endgültigen Erstattungssatz für Epi proColon von USD 192,00 pro Test, die Fertigstellung des Mikrosimulationsmodells, die CE-Kennzeichnung unseres HCCBloodTest für Leberkrebs und eine erfolgreiche Kapitalerhöhung. Obwohl wir in 2018 keine Erstattungszusage der CMS erhalten haben, haben wir sowohl auf legislativer als auch auf der Ebene der National Coverage Determination (NCD) Fortschritte erzielt. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Erstattungszusage im laufenden Geschäftsjahr erhalten, das ein Wendepunkt für Epigenomics sein wird." Finanzergebnisse 2018 * Der Gesamtumsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei EUR 1,5 Mio. (2017: EUR 1,9 Mio.). Der Rückgang ist auf eine Reduzierung der Lizenzerlöse um EUR 0,6 Mio. aufgrund eines Einmaleffekts in Form eines Patentverkaufs im vierten Quartal 2017 zurückzuführen. Dieser Rückgang der Lizenzerlöse wurde durch einen Anstieg der Produktumsätze um 47 % teilweise ausgeglichen. * Der operative Verlust (EBIT) lag 2018 bei EUR -12,9 Mio. (2017: EUR -10,3 Mio.), der Jahresfehlbetrag bei EUR -12,7 Mio. (2017: EUR -10,2 Mio.). Die Veränderung gegenüber 2017 wurde im Wesentlichen durch einen Anstieg der Forschungs- & Entwicklungskosten um EUR 2,1 Mio. getrieben, der größtenteils auf die Post-Approval Studie zurückzuführen ist. Der Verlust je Aktie stieg auf EUR -0,47 (2017: EUR -0,44). * Der Finanzmittelverbrauch in 2018 sank auf EUR 9,6 Mio. (2017: EUR 10,1 Mio.). Bei einem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 13,3 Mio. (2017: EUR 11,5 Mio.) lag der Netto-Cashflow bei EUR 3,6 Mio. (2017: EUR 1,4 Mio.). * Die Liquidität des Unternehmens (inkl. marktgängiger Wertpapiere) erhöhte sich zum Bilanzstichtag 2018 auf EUR 17,1 Mio. (31. Dez. 2017: EUR 13,7 Mio.) Ausblick 2019 Umsatz * Wir rechnen mit einem erhöhten Absatzvolumen unseres Tests in den USA auf der Grundlage des neuen Erstattungssatzes von USD 192,00. Daher erwartet das Unternehmen auch ohne die Kostenerstattung durch CMS in 2019 einen Umsatz innerhalb der Bandbreite von EUR 3,0 bis 6,0 Mio. EBITDA * Für 2019 erwarten wir ein EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) unverändert zur Vorjahresprognose in einer Bandbreite von EUR -11,5 Mio. bis EUR -14,0 Mio. Finanzmittelverbrauch * Auf der Basis des Geschäftsplans 2019 der Gesellschaft, erwarten wir einen Finanzmittelverbrauch im Einklang mit der EBITDA-Prognose (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung). * Die Finanzlage wurde durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung im Oktober 2018 deutlich gestärkt. Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit Zahlungsmitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von EUR 17,1 Mio. abgeschlossen, womit die derzeit vorhandenen finanziellen Ressourcen bei unserem prognostizierten Finanzmittelverbrauch ausreichen, um unsere operative Geschäftstätigkeit deutlich ins Jahr 2020 hinein zu finanzieren. Weitere Informationen Den Geschäftsbericht 2018 finden Sie auf der Epigenomics-Webseite unter: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Die Epigenomics AG wird heute um 14:30 Uhr (CET) eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten. Der Webcast ist auf folgender Webseite erreichbar: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ Bitte benutzen Sie für die Telefonkonferenz die folgenden Einwahldaten: Einwahlnummer Deutschland: +49 30 86871728 Einwahlnummer UK:: +44 1635 598062 Einwahlnummer USA: +1 516-269-8983 Die Teilnehmer werden gebeten, sich 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einzuwählen. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt: Unternehmen Epigenomics AG, Geneststrasse 5, 10829 Berlin Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 27.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 792093 27.03.2019 ISIN DE000A11QW50 AXC0059 2019-03-27/08:01