Die jüngsten Entwicklungen in Sachen Brexit lassen die Börsianer hoffen. Ein weicher Brexit scheint möglich. So treten die Konjunktursorgen ein wenig in den Hintergrund. Der DAX konnte sich somit im gestrigen Handel von einem kurzen Rücksetzer an die 11.300er-Marke deutlich erholen und klettert vorbörslich an die 11.460 Punkte. DAX - Tageskerzen Anschlussverkäufe fehlten bislang nach ...

