Die Investmentbank Oddo BHF hat Eon von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 10,00 auf 10,70 Euro angehoben. Er sehe in den angepeilten Synergien durch die Innogy-Übernahme keinen Kurstreiber mehr, schrieb Analyst Louis Boujard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte verwies dabei auf die Schwierigkeiten, denen Innogy in den vergangenen eineinhalb Jahren ausgesetzt gewesen sei. Alle möglichen Kostenvorteile halte er in der Aktie des Energiekonzerns Eon bereits für eingepreist./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 17:36 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 17:37 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ENAG999

AXC0064 2019-03-27/08:15