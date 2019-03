Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Ergebnissen einer Prüfung angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten auf "Buy" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Wirecard sieht sich bezüglich der Vorwürfe rund um die fehlerhafte Buchung von Umsätzen weitgehend entlastet. Es sei nun wieder Zeit, sich auf das operative Geschäft des Zahlungsabwicklers zu konzentrieren, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Papier setzte der Experte auf die Liste der "Top Picks"./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 07:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-27/08:16

ISIN: DE0007472060