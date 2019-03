Das Analysehaus Jefferies hat Inditex von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 27 Euro gesenkt. Die jüngsten Zahlen des Textilkonzerns hätten nicht den von ihm erhofften Währungsvorteil mit sich gebracht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies beunruhige ihn genauso wie ein Mangel an Fortschritten bei der Profitabilität. Er sehe nun nur noch wenig Aufwärtspotenzial für die Aktie./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 10:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 01:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-27/08:27

ISIN: ES0148396007