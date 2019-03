flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte sich am Dienstag von seinen ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte sich am Dienstag von seinen Tagestiefs lösen und wieder Boden gutmachen. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 11.419,48 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,61 Prozent. Auch die restlichen europäischen Leitindizes konnten durchweg klettern. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Kursplus von 0,58 Prozent bei 3.319,53 Zählern. Den Tagessieg bei den umsatzstarken europäischen Indizes holte sich mit einem Zugewinn von 0,90 Prozent und 9.389,30 Punkten der Züricher SMI. Am Morgen wurde bereits vorbörslich das deutsche Gfk-Verbrauchervertrauen für den April ausgewiesen. Mit 10,4 Punkten ging der Wert von zuletzt 10,8 Punkten im März leicht zurück, was eine abgeschwächte Kauflaune der Deutschen impliziert. Auch in den USA wurde am Nachmittag das Verbrauchervertrauen ausgegeben. Der vom Dienstleister Conference Board publizierte Wert lag für den Monat März bei 124,1 Punkten, anstatt der prognostizierten 132,1 Punkte. Demnach hatte sich also auch wie in Deutschland das Konsumklima verschlechtert. Noch vor der Eröffnung der US-Börsen publizierten die Konzerne Carnival, Factset Research und McCormick & Company ihre aktuellen Quartalszahlen. Der Kreuzfahrtanbieter Carnival überraschte mit einem Gewinn von 0,49 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 4,7 Mrd. US-Dollar positiv. Factset Research übertraf zwar mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 US-Dollar, doch enttäuschte beim Umsatz mit 354,9 Mio. US-Dollar. McCormick & Company konnte mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 US-Dollar überzeugen, doch bleib ebenfalls beim Umsatz mit 1,23 Mrd. US-Dollar hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Den Mega-Kurssprung legte am Dienstag das Wertpapier von Wirecard hin. Die Aktie schoss um 26,62 Prozent auf 125,00 Euro. Positive Untersuchungen in Bezug auf die Bilanzunregelmäßigkeiten haben zu einem regelrechten Run auf das Papier des Zahlungsabwicklers gesorgt. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDQ100 und S&P500 durchweg mit Zugewinnen aus dem Handel.

Am Mittwoch stehen noch vor der europäischen Börseneröffnung um 08:45 Uhr das französische Verbrauchervertrauen für den März und die französischen Erzeugerpreise für den Februar zur Veröffentlichung an. Um 09:00 Uhr wird eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi in Frankfurt erwartet. Aus den USA werden am Nachmittag um 13:30 Uhr die Handelsbilanz für den Januar und die Leistungsbilanz für das vierte Quartal 2018 erwartet. Schließlich werden um 15:30 Uhr noch die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten publiziert. Von der Unternehmensseite berichten die deutschen Konzerne Ströer, HHLA und Medigene von ihren Jahreszahlen, sowie die US-Konzerne Lennar, Paychex, Lululemon Athletica, Synnex und Yogaworks von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Mittwoch kurz vor dem Start der europäischen Handelszeit gemischte Vorzeichen auf. Während der japanische Nikkei225 einen Kursverlust aufwies, konnten die chinesischen Märkte in Shanghai, Shenzen und Hongkong zulegen. Die US-Futures hingegen tendierten durchweg fester. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.471 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex machte am Dienstag Boden gut und zog um 0,64 Prozent nordwärts. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 11.419,48 Punkten. Ausgehend vom jüngsten Hoch und gleichzeitig dem Jahreshoch des 19. März 2019 bei 11.823,21 Punkten bis zum aktuellen Verlaufstief des 26. März 2019 bei 11.299,90 Punkten, wären die nächsten Ziel auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.500/11.562/11.624/11.700 und 11.823 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 11.300 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.177/11.100 und 10.976 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/