Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Innogy auf "Hold" mit einem Kursziel von 36,80 Euro belassen. Mit Margendruck und abgewanderten Kunden hätten die Jahreszahlen des Energiekonzerns dessen Herausforderungen im Energievertrieb unterstrichen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sorge sich deshalb um den Ausblick. Für die Aktie sei aber wohl vorerst die Übernahme durch Eon entscheidend./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-03-27/08:36

ISIN: DE000A2AADD2