Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Eine gewisse Nervosität vor den Zahlen zum ersten Quartal sei bei dem Elektroautobauer nicht von der Hand zu weisen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau habe die Aktie aber zuviel Pessimismus eingepreist./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-27/08:47

ISIN: US88160R1014