Nach der Übernahme durch Urban Airship investiert Accengage weiterhin in neue Plattformfunktionalitäten für eine breitere Kundenbindung

Accengage, Teil von Urban Airship und Europas führender Anbieter von mobiler CRM- und Push-Benachrichtigungstechnologie, gibt heute bekannt, dass WhatsApp als neuer Kanal für die Kundenkommunikation ab sofort Teil seines Lösungsporfolios ist. Dank der WhatsApp Business API können Unternehmen durch personalisierte WhatsApp-Nachrichten, Push-Benachrichtigungen und automatisierte Antworten in großem Umfang mit potenziellen und bestehenden Kunden kommunizieren. Die neue Lösung setzt auf die Benutzeroberfläche von Accengage auf und macht damit Segmentierung, Personalisierung, Lokalisierung und Schnittstellen zu anderen Systemen noch leistungsstärker und benutzerfreundlicher.

Kunden von Accengage können somit werbefreie Benachrichtigungen und automatisierte Antworten an WhatsApp-Nutzer senden, die vorher eine entsprechende Erlaubnis erteilt haben. Dabei kann es sich zum Beispiel um Statusaktualisierungen von Lieferungen oder Flugzeiten, proaktive Erinnerungen oder Transaktionsdetails im Anschluss an eine Buchung oder Bestellung, sowie Bitten um Kundenfeedback handeln.

Der neue Accengage-Kanal eröffnet außerdem weitere neue Möglichkeiten, die Technologien von Accengage und Urban Airship auch künftig zu kombinieren. So lassen sich etwa personalisierte Kundenkarten, Coupons, mobile Bordkarten oder andere Tickets mit Urban Airship erstellen und dann per WhatsApp via Accengage an den Kunden übermitteln. Internationale Unternehmen aus den Branchen Retail, Reise und Unterhaltung zeigen bereits großes Interesse, diese neuen Möglichkeiten zu verwenden.

"Mit mehr als 1,5 Milliarden Nutzern in 180 Ländern bietet WhatsApp Unternehmen die einzigartige Gelegenheit mehr Kunden zu gewinnen, und sie mit relevanten und aussagekräftigen Informationen zu versorgen", sagt Patrick Mareuil, ehemaliger CEO und Mitbegründer von Accengage, heute EMEA Managing Director bei Urban Airship. "Wir sehen bereits großes Interesse von Unternehmen auf der ganzen Welt, diese WhatsApp-Funktion hinzuzufügen, um Kunden in den Momenten zu erreichen, die für sie wirklich wichtig sind."

Über Accengage, einem Unternehmen von Urban Airship

Accengage wurde 2010 gegründet und ist Europas führende Push Notification- Mobile CRM-Technologie für mobile Apps, Websites, Facebook Messenger und WhatsApp. Im Januar 2019 wurde Accengage von Urban Airship übernommen mit dem Ziel, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Kundenbindung zu etablieren. Die kombinierte Technologie der Unternehmen macht es möglich, Customer Experiences dank Push-Benachrichtigungen, In-App-Messaging, SMS, E-Mail, Messaging-Anwendungen, Mobile Wallets und anderen Kanälen zu optimieren.

Accengage ermöglicht es Marketern in mehr als 70 Ländern, die Kundeninteraktion, -konversion und -bindung zu steigern. Das Unternehmen versendet monatlich über zehn Milliarden Push-Benachrichtigungen an 900 Millionen Kunden weltweit für Hunderte von Marken. Um mehr über Accengage zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.accengage.com.

Über die Lösung von Accengage für WhatsApp-Benachrichtigungen

Accengage bietet die WhatsApp Business API als Teil seiner SaaS-Technologie an. Unternehmen haben Zugriff auf die Accengage-Benutzeroberfläche, über die sie Felder anlegen, Nachrichten einrichten, WhatsApp-Benachrichtigungen verschicken und die Ergebnisse analysieren können. Einige der verfügbaren Funktionen umfassen die Unterstützung von mehrsprachigen Nachrichten, Personalisierung, Automatisierung und Verknüpfung mit externen CRM- und Marketinglösungen. Mehrsprachige Support- und Customer Success Teams unterstützen neue Kunden bei der Integration und Verwendung dieses neuen Kanals.

