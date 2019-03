DAX-Analyse am Morgen: Wirecard schiebt den DAX an

Von den aktuell im DAX gelisteten Aktien konnten bislang nur sieben Titel in ihrer Historie an einem einzigen Tag mehr als 25% zulegen. Gestern war Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) an der Reihe. Davor gelangt das Kunststück Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) am 14. November 2008, allerdings standen die Papiere damals noch bei knapp 30 Euro. Der höchste Tagesgewinn im Leitindex selbst liegt übrigens bei 11,4% - und davon war der Markt dann gestern doch ein ganzes Stück entfernt.

Immerhin konnte aber die erste Barriere in Form der 11.400er-Schwelle beiseitegeschoben werden, weshalb nun das Niveau bei 11.500 Punkten als nächster Widerstand zu nennen ist. Wirklich aufhellen würde sich das Chartbild allerdings erst oberhalb der Volumenkante bzw. -spitze, die im Bereich von 11.600/11.650 den Weg versperren. Gelingt dennoch der Break, müsste anschließend (was nicht weniger schwierig werden dürfte) die 200-Tage-Linie bei 11.745 überwunden werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...