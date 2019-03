Daimler will nach einem Medienbericht die Hälfte seiner Kleinwagen-Marke an Geely Automotive verkaufen. Der Deal könnte noch vor der Shanghai-Autoshow im April unter Dach und Fach gebracht werden. Das berichtet die Financial Times. Weder Daimler noch Geely wollten zu dem Bericht eine Stellungnahme abgeben. Was die Aktien betrifft, so weist Geely im Vergleich zu Daimler das bessere Chance-Risiko-Verhältnis auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...