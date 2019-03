FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.279 EUR

VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.174 EUR

VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.111 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.051 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.017 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.181 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.054 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.215 EUR

VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.137 EUR

VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.346 EUR

VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.208 EUR

VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.523 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.040 EUR

VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.351 EUR

VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.183 EUR

VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.030 EUR

VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.271 EUR

VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.084 EUR

SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.

293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.411 EUR

YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.177 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.031 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

XFRA XS1134780557 ARYZTA EUR.FIN.14/UND.FLR 0.000 %

DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.420 EUR

V6H XFRA AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD 0.076 EUR

5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.347 EUR

61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.030 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR

IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.398 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.133 EUR

13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.186 EUR

6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.088 EUR