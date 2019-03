FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HIAA XFRA US4335785071 HITACHI LTD ADR/10

8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.218 EUR

9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.158 EUR

KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 0.300 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.099 EUR

S76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.292 EUR

4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.442 EUR

IHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.011 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.177 EUR

HBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EUR

6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 0.097 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR

WTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.575 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.159 EUR

MZ8A XFRA US60687Y1091 MIZUHO FINL GROUP ADR/2

OIXA XFRA US6863301015 ORIX CORP. ADR/5O.N.

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR

FUCA XFRA US3073051027 FANUC CORP.UNSP.ADR 1/10

1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.205 EUR

OFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.062 EUR

MPQ XFRA US55302T2042 MHP SE GDR S/2 0.661 EUR

TKDA XFRA US8740602052 TAKEDA PHARM.SPON.ADR/1/2

8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.442 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.105 EUR

2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.092 EUR

IC1H XFRA GB00BHJYC057 INTERCONT.H.LS-,208521303 0.691 EUR

DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.077 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.122 EUR

XCL1 XFRA DK0060495240 SIMCORP A/S NAM. DK 1 0.904 EUR

L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.816 EUR

IC1B XFRA US45857P8068 INTERCONT.HOT.G.N.ADR 0.691 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR

VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.264 EUR