FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.221 EUR

WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.243 EUR

RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.407 EUR

WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.071 EUR

CAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.707 EUR

BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.840 EUR

BMU XFRA US08160H1014 BENCHMARK EL. INC. DL-,10 0.133 EUR

WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.344 EUR

AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.106 EUR

FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.332 EUR

9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.407 EUR

AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.115 EUR

KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.230 EUR

AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.265 EUR

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.796 EUR

A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.858 EUR

AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.491 EUR

WX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.248 EUR

TU4 XFRA TRATUPRS91E8 TUERK.PETROL RAFI. TN 1 2.429 EUR

AW9 XFRA TRAAYGAZ91E0 AYGAZ NAM. TN 1 0.206 EUR

TLLB XFRA SE0000114837 TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 0.455 EUR

ERCB XFRA SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.096 EUR

ERCG XFRA SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.096 EUR

RSH XFRA NL0000379121 RANDSTAD NV EO -,10 2.270 EUR

SFTU XFRA US83404D1090 SOFTBANK GR.UNS.ADR1/2/ON

P92A XFRA US70338P1003 PATERN ENERGY GR.A DL-,01 0.373 EUR

RF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.018 EUR

C8V XFRA GI000A0F6407 888 HOLDINGS PLC LS-,005 0.071 EUR

AOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.252 EUR

PRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.394 EUR

G9X XFRA GB0003753778 GO-AHEAD GRP PLC LS-,10 0.353 EUR

PYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.925 EUR

PYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.925 EUR

44B XFRA GB0001859296 BOVIS HOMES GRP LS-,50 0.445 EUR

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.091 EUR