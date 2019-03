FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NSEA XFRA US65535H2085 NOMURA HLDGS ADR/1 O.N.

NTOA XFRA US6544453037 NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N.

WX6 XFRA US63633D1046 NATL HEALTH INV. DL-,01 0.928 EUR

NFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.376 EUR

MCNA XFRA US62942M2017 NTT DOCOMO INC.ADR

NQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.354 EUR

MFZA XFRA US6068221042 MITSUBISHI UFJ ADR 1

MDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 0.663 EUR

M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.177 EUR

LNE XFRA US5339001068 LINCOLN ELECTR. HLDGS 0.416 EUR

LXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.091 EUR

KRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.402 EUR

7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.398 EUR

IIJ XFRA US46059T1097 INTERNET IN.JP.ADR 1/2/ON

JF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.243 EUR

ILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.884 EUR

ISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.380 EUR

HUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.486 EUR

HMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.177 EUR

GRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.115 EUR

FRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.230 EUR

FWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.168 EUR

F5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.203 EUR

FFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.195 EUR

FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.354 EUR

EXP XFRA US2971781057 ESSEX PROP. TR. DL-,0001 1.724 EUR

ERCA XFRA US2948216088 ERICSSON B (SPON.) ADR 0.097 EUR

MHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.542 EUR

EIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.542 EUR

EGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.637 EUR

D8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.230 EUR

DL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.088 EUR

HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.111 EUR

DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.672 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.150 EUR