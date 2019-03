FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTD

7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS

UDD XFRA AU000000PTX3 PRESCIENT THERAP.

EER7 XFRA BMG4528A1053 HMV DIGITAL CHINA HD-,01