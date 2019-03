Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SGL Carbon (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) hat im Geschäftsjahr 2018 ihre Umsatz- und Ertragsziele mehr als erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Umsatz lag knapp oberhalb der angehobenen Prognose von 1 Milliarde Euro. Gleichzeitig hat sich das Ergebnis deutlich erhöht. Rund die Hälfte des Umsatzanstiegs von 22 Prozent entfiel auf starkes organisches Wachstum. Zusätzlich verzeichnete der SDAX-Konzern positive Effekte bei Umsatz und Ergebnis aus der Vollkonsolidierung der ehemaligen Gemeinschaftsunternehmen mit der BMW Group und mit Benteler sowie der erstmaligen Anwendung von IFRS 15. Das EBIT vor Sondereinflüssen lag konzernweit bei rund 65 Millionen Euro und damit 61 Prozent über dem Vorjahr. Dieses resultiert vor allem aus der positiven Entwicklung im Berichtssegment GMS. Wegen des höheren operativen Ergebnisses, eines deutlich verbesserten Finanzergebnisses und wegen Fair-Value-Anpassungen stieg das Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten signifikant auf 50,3 Millionen Euro. Erstmals als neue SGL Carbon erzielte das Unternehmen damit ein positives Konzernergebnis in den fortgeführten Aktivitäten. ...

