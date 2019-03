Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Nationalbank hat gestern ihren Zins für Anlagen der Geschäftsbanken um 10 BP auf -0,05% erhöht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig sei aber die "forward guidance", die bisher eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik in Aussicht gestellt habe, dahingehend angepasst worden, dass der Grad der Geldpolitik akkommodierend bleibe. Zudem hätten die Währungshüter angekündigt, ab Juli 2019 ein Kaufprogramm für Unternehmensanleihen zu starten. In der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung habe Zentralbankchef Gyorgy Matolcsy betont, dass der jüngste Beschluss nicht am Anfang eines Erhöhungszyklus stehe. (27.03.2019/alc/a/a) ...

