Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit 2,0% legte Mexikos Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2018 genauso stark zu wie in 2017, so die Analysten der Nord LB.Der Trend in den Quartalsdaten sei zuletzt aber eher leicht abwärtsgerichtet gewesen. Dass sich die Tendenz geringerer Dynamik zunächst einmal auch fortsetzen dürfte, würden die monatlichen Indikatoren erkennen lassen. So seien die Einzelhandelsumsätze und die Investitionen zurückgegangen. Aktuelle Februardaten zur Fahrzeugproduktion würden andeuten, dass auch dieser Sektor einen Gang zurückschalte. Auf der positiven Seite verbucht werden könnten der Rebound der Industrieproduktion und der stabile Beschäftigungsaufbau. Auch hätten sich die Stimmungsumfragen sowohl für den Unternehmens- als auch für den Verbrauchersektor wieder etwas aufgehellt. In jedem Fall würden die Aussichten aber unsicher bleiben. Einzig die Einigung zur nordamerikanischen Freihandelszone USMCA habe für ein gewisses Aufatmen gesorgt, wenngleich die drei Parlamente dem Deal immer noch nicht endgültig zugestimmt hätten. ...

