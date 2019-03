Die INDUS-Gruppe (ISIN: DE0006200108)steigerte im Geschäftsjahr 2018 den Umsatz auf 1,71 Mrd. EUR und liegt leicht über der Prognose von 1,65 bis 1,70 Mrd. EUR.

Die 45 Beteiligungen erwirtschafteten in Summe 4,3 % mehr als im Vorjahr (1,64 Mrd. EUR). Rein organisch wuchs die Gruppe um 3,2 %.

Vier der fünf Segmente sind gut aufgestellt. Ein starkes Umsatzwachstum und ein hohes Ergebnisniveau verzeichnete erneut das Segment Bau/Infrastruktur. Dagegen setzte sich die bekannte Schwäche bei den Serienzulieferern in der Automobilbranche fort. Das operative Ergebnis (EBIT) der Gruppe betrug deshalb vor Wertminderungen 150,8 Mio. EUR. (Vorjahr 152,9 Mio. EUR) und lag leicht unter der Prognose von 154 bis 160 Mio. EUR.

Aufgrund der aktuellen Zukunftsaussichten einzelner Beteiligungen in den Segmenten Fahrzeug- und Metalltechnik buchte INDUS im vierten Quartal 2018 nicht zahlungswirksame Wertminderungen im Wesentlichen auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 16,1 Mio. EUR. Das operative EBIT nach Wertminderungen lag bei 134,7 Mio. EUR. Die Gruppe erzielte vor Wertminderungen eine EBIT-Marge von 8,8 % (Vorjahr 9,3 %) sowie nach Wertminderungen von 7,9 %. Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf 2,90 EUR (Vorjahr 3,37 EUR). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 29. Mai 2019 eine Dividende auf Vorjahreshöhe von 1,50 EUR vor.

Bau/ Infrastruktur und Maschinen- und Anlagenbau auf hohem Margenniveau

Zur INDUS-Gruppe gehören aktuell 45 Beteiligungen, die in fünf Segmenten tätig sind. Die ...

