Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Wirecard nach Ergebnissen einer Prüfung angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mit blick auf den Anbieter von Bezahlsystemen gab viel Aufruhr um relativ wenig Inhalt, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wirecard werde in einer externen Untersuchungen entlastet und die tatsächlichen Folgen davon eher nebensächlich./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 08:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-03-27/10:47

ISIN: DE0007472060