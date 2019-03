Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach den Worten ihres Chefvolkswirts Peter Praet ausreichend Möglichkeiten, um auf eine starke Eintrübung des Ausblicks zu reagieren, verrät über ihre Vorbereitungen aber nichts. "Für eine Zentralbank ist es wichtig, nicht zu verraten, was sie im Sinn hat, denn das würde viele Marktbewegungen auslösen", sagte Praet bei der Konferenz "The ECB and Its Watchers" in Frankfurt. Praet fügte hinzu: "Ich kann versichern , dass wir für alle Möglichkeiten vorbereitet sind." Der Einsatz neuer Instrumente hänge aber immer von der Einschätzung der Risiken für die Preisstabilität ab, sagte Praet.

Auch EZB-Präsident Mario Draghi hatte zuvor in seiner Rede anklingen lassen, dass die EZB bei neuen Maßnahmen deren Angemessenheit im Auge behalten werde. Draghi sagte, die EZB werde alle geldpolitischen Maßnahmen ergreifen, die "notwendig und angemessen" seien, um ihr Ziel zu erreichen.

Praet trat in seiner Rede außerdem der Wahrnehmung entgegen, dass die bisherige Geldpolitik der EZB wirkungslos sei, weil das Inflationsziel schon so lange nicht erreicht wurde. "Das Inflationsziel ist erreichbar, wir werden es nur später erreichen", sagte er. Die EZB-Geldpolitik wirke durchaus, sie habe es nur mit immer neuen Schocks, wie dem Brexit, zu tun.

March 27, 2019

