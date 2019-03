PANTAFLIX AG: PANTALEON Films startet die Dreharbeiten zur Bestseller-Verfilmung von AUERHAUS DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges PANTAFLIX AG: PANTALEON Films startet die Dreharbeiten zur Bestseller-Verfilmung von AUERHAUS 27.03.2019 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTALEON Films startet die Dreharbeiten zur Bestseller-Verfilmung von AUERHAUS München, 27. März 2019. Die PANTALEON Films GmbH, hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7), gibt den Start der Dreharbeiten für die Verfilmung des Erfolgsromans "AUERHAUS" von Autor Bov Bjerg bekannt. An insgesamt 30 Tagen wird zusätzlich zu verschiedenen Schauplätzen in Hessen auch in Nordrhein-Westfalen gedreht. Der Überraschungsbestseller von Erfolgsautor Bov Bjerg wurde in Buchform mehr als 250.000 mal verkauft und bereits an 40 deutschen Theatern vor einem begeisterten Publikum inszeniert. Erschienen ist der Roman bei Blumenbar, einem Label des Aufbau Verlages. Nun bringt Regisseurin Neele Leana Vollmar die berührende und zugleich wilde Geschichte auf die große Kinoleinwand. Dabei widmet sich Vollmar nach den großen Erfolgen von MARIA IHM SCHMECKT'S NICHT! und der RICO, OSCAR ...-Reihe erneut einer aufregenden Literaturverfilmung. Unter Mitarbeit von Lars Hubrich (TSCHICK) schrieb sie auch das Drehbuch. Für die Produktion konnte PANTALEON Films erneut einen besonderen Cast engagieren. Neben den Shooting-Stars Damian Hardung, Max von der Groeben und Luna Wedler sind in weiteren Hauptrollen Devrim Lingnau, Ada Philine Stappenbeck und Sven Schelker zu sehen. Vier Freunde und ein Versprechen: Ihr Leben soll nicht langweilig werden. Darum beschließen Höppner (Damian Hardung), Frieder (Max von der Groeben), Vera (Luna Wedler) und Cäcilia (Devrim Lingnau) einfach mal alles anders zu machen, als man es in der Provinz sonst so macht: Sie ziehen gemeinsam ins Auerhaus und gründen, unter den missbilligenden Blicken der Dorfbewohner, eine WG. Um den Moment zu feiern, alle Regeln zu brechen - und vor allem, um ihren Kumpel Frieder vor sich selbst zu retten. Denn der ist sich nicht so sicher, warum er überhaupt leben soll. Doch wie lange können die Mauern des Auerhauses den Zauber dieser Gemeinschaft beschützen? AUERHAUS ist eine Produktion von PANTALEON Films in Ko-Produktion mit Warner Bros. Film Productions Germany und Brainpool Pictures. Produzenten sind Dan Maag und Kristina Löbbert. Fördermittel erhält der Film durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH, die Filmförderungsanstalt (FFA) und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Der bundesweite Kinostart ist für den 5. Dezember 2019 im Verleih von Warner Bros. Pictures geplant. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativ- und Produktionsagentur Creative Cosmos 15, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 258 Millionen Expatriates weltweit und Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln und München. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.com 27.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 791587 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 791587 27.03.2019 ISIN DE000A12UPJ7 AXC0120 2019-03-27/10:56