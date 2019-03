Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 27.03.2019 Kursziel: 11,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.02.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,20. Zusammenfassung: SFC Energy hat endgültige Zahlen für 2018 veröffentlicht, die den vorläufigen entsprechen. Mit einem EBIT von EUR 1,3 Mio. hat das Unternehmen die operative Profitabilität erreicht und sowohl die 2019- als auch die mittelfristige Guidance stützen unsere Einschätzung, dass sich SFC am Beginn einer profitablen Wachstumsphase befindet. Für 2019 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 9 bis 20% und ein bereinigtes EBIT von EUR 3,5 bis 6,0 Mio. Bis 2022 geht SFC von einem Umsatz von mehr als EUR 100 Mio. aus bei einer zugrunde liegenden bereinigten EBITDA-Marge von deutlich über 10%. SFC sollte von den nachhaltigen Makrotrends wie Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung der Stromversorgung profitieren. Wir bekräftigen unsere Hinzufügen-Empfehlung und das Kursziel von EUR 11,20. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 11.20 price target. Abstract: SFC Energy has published final 2018 figures which correspond to the preliminary numbers. With EBIT of EUR 1.3m the company has reached operating profitability, and both 2019 and medium-term guidance support our view that SFC is at the beginning of a profitable growth phase. For 2019, the company expects sales growth of 9-20% and underlying EBIT of EUR 3.5-6.0m. By 2022, SFC envisages sales beyond EUR 100m at an underlying EBITDA margin significantly above 10%. SFC looks set to benefit from some sustainable macro trends such as decarbonisation, decentralisation, and digitalisation of the power supply. We reiterate our Add rating and EUR 11.20 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17723.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 05:27 ET (09:27 GMT)