Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BHP Group auf "Buy" belassen. Ein Anstieg der Eisenerzpreise dürfte den freien Barmittelfluss von Rio Tinto verbessern, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte den Ausschüttungen an die Aktionäre zugute kommen. Mit einer deutlichen Neubewertung der Aktien von Eisenerzproduzenten rechnet der Experte aber nicht, da die Eisenerzpreise in sechs bis zwölf Monaten im Zuge einer Normalisierung auf der Angebotsseite wieder zurückkommen dürften./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-03-27/11:05

ISIN: GB00BH0P3Z91