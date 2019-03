Istanbul (ots/PRNewswire) - Enerjisa Enerji wurde für seinen Börsengang im Februar 2018, dem bisher größten im türkischen Privatsektor, international ausgezeichnet. Bei den "Equity Capital Markets"-Awards, einer der renommiertesten internationalen Finanzmarkt-Auszeichnungsveranstaltungen, die von Global Capital in London organisiert wird, gewann Enerjisa Enerji den "ECM Deal of the Year in Turkey, the Middle East and North Africa"-Award. Bar's Oran, CFO der Sabanci Holding, nahm die Auszeichnung im Auftrag der Sabanci Holding und von Enerjisa Enerji entgegegen.



Die von Global Capital organisierten "Equity Capital Markets"-Awards gelten als die prestigeträchtigsten Auszeichnungen zur Anerkennung von Errungenschaften auf allen Eigenkapitalmärkten. Auf der diesjährigen Veranstaltung erhielt Enerjisa Enerji, das führende Energieunternehmen der Türkei, den "ECM Deal of the Year in Turkey, the Middle East and North Africa"-Award.



Enerjisa Energy erhielt die Auszeichung in London am 19. März im Rahmen des Programms, das Kapitalmarkttransaktionen seit 2015 an welweit führende Organisationen im Nahen Osten und in Nordafrika vergibt.



"Unsere Erfolgsgeschichte geht weiter."



In seiner Rede bei der Preisverleihung erwähnte Bar's Oran, Vorstandsmitglied von Enerjisa Enerji und CFO der Sabanc? Holding, dass er diese prestigeträchtige Auszeichnung für die 10.000 Enerjisa-Mitarbeiter und die 63.000 Sabanc? Holding-Mitarbeiter und deren harte Arbeit entgegennimmt. Und er fügte hinzu:



"Der Börsengang von Enerjisa Enerji ist der größte Börsengang im privaten Sektor der Türkei und der vierte der Sabanc? Holding. Enerjisa Enerji konnte 2018 mit einer Leistung abschließen, die die Verpflichtungen des Vorjahres gegenüber seinen Investoren übertraf. Als Sabanc? Holding werden wir mit Zuversicht und im Einklang mit unserer Tradition für Transparenz und dem Einhalten unserer Versprechen bei Börsengängen an einer neuen Erfolgsgeschichte arbeiten."



"Unser Ziel besteht darin, Mehrwert für all unsere Stakeholders mit Verfahren der nächsten Generation zu schaffen."



Enerjisa Enerji CFO Sascha Bibert kommentierte die Auszeichnung wie folgt:



"Wir sind stolz darauf, für unseren Börsengang, der in der Türkei einen neuen Weg beschritten hat, mit einem so renommierten internationalen Preis ausgezeichnet zu werden. Wir sind uns unserer Verantwortung als wegweisendes und führendes Unternehmen bewusst und legen als Enerjisa Energy großen Wert darauf, unseren Investoren und Stakeholdern höchsten Wert zu bieten. Mit dieser Perspektive haben wir im Februar 2018 einen äußerst erfolgreichen Börsengang realisiert, der großes Interesse bei in- und ausländischen Investoren geweckt hat. Während des Bookbuilding-Prozesses erhielten wir eine 4,8-fache Nachfrage nach den im Börsengang enthaltenen Aktien und haben als größter Börsengang der Türkei auf TRY-Basis Geschichte geschrieben. Nach unserem Börsengang konnten wir weiterhin finanzielle und betriebliche Ergebnisse erzielen, unsere Ziele übertreffen und echtes Wachstum für unsere Aktionäre realisieren. Im Einklang mit unseren mittel- und langfristigen Zielen weren wir uns auch 2019 um eine nachhaltige Energieversorgung bemühen.



Größter Börsengang der Türkei im privaten Sektor



Aufgrund des Börsengangs, der bei in- und ausländischen Investoren auf großes Interesse stieß, wurde Enerjisa Enerji auf der Borsa Istanbul am 8. Februar 2018 gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von sieben Milliarden 380 Millionen TRY hat der Börsengang von Enerjisa Enerji als größter in der Türkkei auf TRY-Basis Geschichte geschrieben.



