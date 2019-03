Wien (www.anleihencheck.de) - Deutlich verbessert erscheinen die Primärmarkt-Bedingungen für italienische Banken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mediobanca sei gestern mit einer Senior preferred Emission (Baa1/BBB/BBB) an den Primärmarkt zurückgekehrt. Die letzte Senior Emission des Emittenten stamme vom September 2017. Der Emittent habe schlussendlich EUR 500 Mio. (Orderbuch EUR 2,1 Mrd.) mit fünf Jahren Laufzeit bei MS+152 BP platziert, nachdem die erste Preisindikation bei MS+175 BP gelegen habe. Dies sei nach Banco BPM erst die zweite italienische Senior Bankanleihen-Emission im Jahr 2019 gewesen. Demnächst könnte mit Banco Popolare di Sondrio ein deutlich kleinerer Emittent ebenfalls den Sprung an den Primärmarkt wagen. ...

