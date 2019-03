27.03..2019 - Die init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807) sichert sich einen 15 Millionen Auftrag in Abu Dhabi. Nach der Privatisierungsrichtlinie der Regierung von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, hat das Department of Transport (DoT) in Abu Dhabi drei private lokale Betreiber beauftragt, den Betrieb des öffentlichen Verkehrs in den Emiraten von Abu Dhabi ab 2019 zu übernehmen.

Nun hat die Karlsruher init innovation in traffic systems SE , der Spezialist für integrierte Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketing-Lösungen für Busse und Bahnen, den Vertrag über die Lieferung, Installation, Erweiterung und Wartung des AVM-Systems mit dem Betreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...