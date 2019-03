IRW-PRESS: Swiss Resource Capital AG: Swiss Resource Capital AG: 6. Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart im Rahmen der INVEST Messe 2019!

Freitag, 5. April 2019 - Einlass 17.30 Uhr - Beginn 18.00 Uhr in Stuttgart, Messe, ICS, Erdgeschoss

Herisau, 27. März 2019: Die 6. Deutsche Rohstoffnacht wirft ihre Schatten voraus in Stuttgart im Rahmen der größten deutschen Finanzmesse INVEST 2019. Sichern Sie sich Ihre kostenlose Eintrittskarte und Teilnahme unter https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

Die Veranstalter Swiss Resource Capital AG, Commodity-TV & Rohstoff-TV sowie die INVEST 2019 haben wieder ein tolles Programm rund um die Welt der Rohstoffe zusammen gestellt. Top Referenten wie Prof. Dr. Torsten Dennin, Hannes Huster vom Goldreport und der Hauptredner Ronald Stöferle, Autor des weltbekannten In Gold we trust Reports werden Themen wie Gold, Silber, Bitcoin, Minenunternehmen und die allgemeine Marktlage und Zustand in unsicheren Zeiten kompetent und verständlich erläutern. Zusätzlich konnten wir den 7.-größten Silberproduzenten der Welt Endeavour Silver sowie das 4.-größte Royalty- und Beteiligungsunternehmen im Bergbau weltweit, die Osisko Gold Royalties gewinnen. Zum ersten Mal dabei ist auch Saturn Oil & Gas ein Ölproduzent aus Kanada der rasant wächst und profitabel ist.

Sichern Sie sich Ihre freie Eintrittskarte für die 6. Deutsche Rohstoffnacht und für die INVEST Messe 2019 hier:

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

Wir freuen uns auf Sie!

Glück auf und Herzliche Grüße.

Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Chefredakteur Commodity-TV & Rohstoff-TV

Über Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG mit Sitz im schweizerischen Herisau ist eine der europaweit führenden Kommunikationsagenturen für Rohstoffunternehmen und fokussiert sich dabei auf den deutschsprachigen Raum. Neben den Spezial Reports bietet die SRC AG als weltweit führender Anbieter auch eigenproduzierte Beiträge im Commodity-TV und Rohstoff-TV.

Das komplette Angebot ist online unter www.resource-capital.ch zu finden, die TV-Beiträge unter https://www.resource-capital.ch/de/mediathek/videos.html sowie alle Spezial Reports unter https://www.resource-capital.ch/de/reports.html.

Pressekontakt:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Poststrasse 1

9100 Herisau

Schweiz

Telefon: +41 71 354 8501

Fax: +41 71 560 4271

E-Mail: info@resource-capital.ch

Web: www.resource-capital.ch

Dies dient nur zur Information. Keine Gewähr für Angaben, Daten. Keine Haftung. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gilt der Disclaimer/Risikohinweise der Swiss Resource Capital AG wie nachfolgend. Direkte Einsicht kann unter

Disclaimer: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb.html genommen werden.

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

