Palina Rojinski, 33, bedankt sich diese Woche in GALA (Heft 14/2019, ab morgen im Handel) bei den Frauen: "Von euch bekomme ich die besten Komplimente, da schießen mir die Tränen in die Augen!"



Anders die Männer: "Bei Jungs heißt es auf Social Media immer gleich: ,Willst du mich heiraten?' Oder sie schicken Dick-Pics. Das ist ihr Horizont, dazwischen gibt es nicht viel", so die Moderatorin und Schauspielerin.



