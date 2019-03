In der Europäischen Union haben sich Pfandrücknahmesysteme längst etabliert. Tomra Systems aus Norwegen zählt zu den führenden Herstellern von Pfandautomaten für Getränkeverpackungen. DER AKTIONÄR berichtete bereits, dass sich das Unternehmen derzeit auf Roadshow befindet. Wie nun Recycling International im Bezug auf die Vorstellung in Brüssel berichtet, habe Tomra mit Behörden in China und Indien über die mögliche Einführung eines solchen Pfandrücknahmesystems Gespräche geführt.

Den vollständigen Artikel lesen ...