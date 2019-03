Die chinesische Regierung will die Subventionen für Elektroautos deutlich zurückfahren. Im Raum steht eine Kürzung der Förderung um 50 Prozent. Die Begründung: Der Markt für "New Energy Vehicles" sei entwickelt und die Kosten fallen.China wird die Subventionen für reine Elektroautos mit einer Reichweite von 400 Kilometern und mehr um die Hälfte auf 25.000 Renmimbi oder umgerechnet 3.700 Dollar pro Autos kürzen. In Zukunft müssen alle Elektroflitzer über eine Reichweite von mindestens 250 Kilometern aufweisen, um überhaupt noch in den Genuss einer staatlichen Förderung zu kommen. Vorher lag die Reichweitenschwelle bei 125 Kilometern.

