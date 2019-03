Die Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8) zeigte in den vergangenen Tagen eine verstärkte Tendenz nach unten. Die vermehrte Abgabebereitschaft spiegelte sich in zunehmenden Verkäufen sowohl auf Xetra als auch auf Tradegate wider. Ein Papier war am Dienstag zeitweise nur noch 1,31 Euro wert.

Vor rund einer Woche hat Baumot über die Ergebnisse des ADAC-Langzeittests informiert, der die "zuverlässige Wirksamkeit des BNOx Systems" bestätigt. Damit sei nach Überzeugung des Verkehrsministers von Baden-Württemberg, Winfried Hermann, die Alltagstauglichkeit gegeben. Baumot rechnet nach Angaben vom 21. März mit einer Zulassung seiner BNOx-Systeme ...

