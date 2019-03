Linz (www.anleihencheck.de) - Der Ungarische Forint (HUF) konnte in letzter Zeit stark zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Rating-Verbesserung Ungarns, die angekündigte Kehrtwende in der FED-Geldpolitik, die Inflation, welche seit Monaten um die 3,00%-Zielvorgabe liege, sowie die damit verbundenen Erwartungen auf Zinserhöhungen der Ungarischen Notenbank (MNB), hätten die Währung zuletzt gestützt. In ihrer gestrigen Sitzung habe die Ungarische Zentralbank (MNB) den Einlagesatz von -0,15% auf -0,05% erhöht. Diese Art von geldpolitischer Straffung sei von den Marktteilnehmern erwartet worden. Ebenso sei erwartet worden, dass die MNB ihren Leitzins vorerst bei 0,90% belasse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...