++ Draghi mit optimistischen Tönen, bleibt zuversichtlich in Bezug auf Konjunktur ++ DE30 zurück über 11.400 Punkte-Marke ++ Bayer-Medikament Hämophilie A von FDA als "Orphan-Arzneimittel" eingestuft ++ Aktien aus Europa starteten den Handel am Mittwoch dank der positiven Stimmung während der gestrigen US-Sitzung und der heutigen asiatischen Sitzung höher. Britische Aktien profitierten von der GBP-Abwertung und schnitten in den ersten Handelsminuten besser ab. Dagegen schwächelten die Aktien aus Spanien, Schweden und Russland. Bergbauunternehmen und Automobilhersteller legten zu, während Immobiliengesellschaften am meisten zurückblieben. Der DE30 stoppte den Rückgang bei der 50-Tage-Linie und konnte von dort aus wieder steigen. Der deutsche Leitindex handelt wieder über der 11.400 Punkte-Marke und könnte auf weitere Anstiege eingestellt sein, auch wenn die Kombination aus 200-Tage-Linie und 11.680 Punkte-Marke als nächster Widerstand dienen sollte. Quelle: xStation 5 Wenn man sich den Wirtschaftskalender ansieht, könnte man erkennen, dass wir heute eine Art EZB-Rednermarathon erleben werden. Die erste Rede ...

