Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien aus Europa starteten den Handel am Mittwoch dank der positiven Stimmung während der gestrigen US-Sitzung und der heutigen asiatischen Sitzung höher, so die Experten von XTB. Britische Aktien hätten von der GBP-Abwertung profitiert und in den ersten Handelsminuten besser abgeschnitten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...