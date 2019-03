(shareribs.com) London 27.03.2019 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Nachdem es am Dienstag für WTI-Rohöl um knapp zwei Prozent nach oben ging, kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen. In den USA wurden steigen Lagerbestände gemeldet. Das private American Petroleum Institute meldete am Dienstagabend einen Anstieg der Rohölbestände um 1,9 Mio. Barrel. Die Benzinbestände sollen um 3,5 ...

