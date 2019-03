FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion zehnjähriger Bundesanleihen am Mittwoch hat sich erstmals seit Oktober 2016 wieder eine negative Rendite ergeben. Sie lag bei minus 0,05 Prozent gegenüber 0,12 Prozent bei der vorangegangenen Versteigerung am 27. Februar.

Die Nachfrage war ungeachtet dessen mit einer Zeichnungsquote von 2,6 nach 2,5 so hoch, dass die Papiere problemlos am Markt unterzubringen waren. Zugeteilt wurden 2,433 Milliarden Euro. Den Differenzbetrag zum Gesamtemissionsvolumen von 3 Milliarden Euro nahm die deutsche Finanzagentur wie üblich für spätere Marktpflegezwecke in das eigene Buch.

In der bisherigen Auktionshistorie zehnjähriger Bundesanleihen gab es zuvor insgesamt vier Mal den Fall, dass die Rendite negativ ausfiel, und zwar im Spätsommer/Herbst 2016. Die niedrigste Auktionsrendite wurde im September 2016 mit minus 0,11 Prozent erzielt. Seinerzeit sorgten die Anleihekäufe der EZB im Rahmen von deren expansiver Geldpolitik für sinkende Renditen, verstärkt durch Zweifel an einem ausreichenden Angebot dafür in Frage kommender Anleihen. Daneben profitierten Anleihen von ihrem Ruf als sicherer Hafen, nachdem Ende Juni 2016 die Bevölkerung Großbritanniens für einen Ausstieg aus der Eurozone votiert hatte.

Aktuell sorgt stark gestiegener Konjunkturpessimismus für Druck auf die Zinsen weltweit. Vor diesem Hintergrund hatte die US-Notenbank vor kurzem eine Zinserhöhungspause verkündet, worauf am Zinsterminmarkt in den USA die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung spät im Jahr stark anstieg. Auch von anderen Notenbanken kamen zuletzt Signale, dass der Zinstrend eher nach unten gerichtet ist.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Vorgängerversteigerung am 27. Februar:

=== Emission 0,25-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Februar 2029 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,310 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,433 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 2,6 (2,5) Durchschnittsrend. -0,05% (0,12%) ===

March 27, 2019

