Die Commerzbank erwartet mitten in den Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank weiter Gegenwind im eigenen Geschäft. "Im laufenden Jahr 2019 bleibt das Umfeld herausfordernd und wir haben trotz vieler Fortschritte noch einige Aufgaben vor uns", schrieb Konzernchef Martin Zielke am Mittwoch im Geschäftsbericht an die Aktionäre.

Den vollständigen Artikel lesen ...