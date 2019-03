Die Aussicht auf weitere Förderkürzungen in wichtigen Ölnationen sowie die Krise in Venezuela haben zuletzt für steigende Ölpreise gesorgt. So kostet beispielsweise ein Barrel der Sorte WTI wiederknapp 60 Dollar, nachdem es zum Jahreswechsel nur noch 45 Dollar waren. In diesem Zusammenhang haben sich auch die Kurse der großen Mineralölkonzerne wie BP, Gazprom oder Exxon Mobil erholt. Technisch gut schaut ConocoPhillips aus.

