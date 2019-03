Die Ölpreise an den internationalen Börsen zeigen sich auf relativ hohem Niveau kaum bewegt. Euro und Franken geben gegenüber dem US-Dollar leicht nach, woraus ein geringer Anstieg der nationalen Heizölpreise resultiert. Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen heute mit durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen mehr je Liter Heizöl rechnen als gestern. In London geht das Brexit-Gerangel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...